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4,2 миллиарда лет назад: жизнь началась почти сразу после Земли

Правда ТВ

Когда на Земле только-только утихли вулканы, уже могла появиться жизнь.

Учёные из Бристольского университета выяснили: ЛУКА — последний универсальный общий предок всех живых существ — жил 4,2 миллиарда лет назад. Это на 400 миллионов лет раньше, чем считалось раньше.

ЛУКА был простой клеткой без ядра. Но уже тогда умел воспроизводиться и выживать в экстремальной среде — в воде с высокой температурой и металлами.

Исследование основывается на так называемых "молекулярных часах". Учёные проанализировали мутации в ДНК и определили, когда виды начали расходиться.

И хотя никаких окаменелостей не сохранилось, считается, что ЛУКА был сложнее, чем кажется. Возможно, у него была даже зачаточная иммунная система.

Главное — это меняет наше понимание истории Земли. Жизнь возникла не позже, а почти сразу после её появления.

Учёные продолжают искать ответы: как именно появился ЛУКА? Где? И почему именно тогда?

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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