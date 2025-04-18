Спорт — не обязателен: 2 минуты активности в день могут спасти жизнь

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ходьба — это не просто прогулка, а настоящая профилактика инфаркта.

Профессор Манос Стаматакис из Университета Сиднея провёл исследование вместе с коллегами. Они изучили данные более 24 тысяч человек. Никто из них не занимался спортом, но многие двигались активно в быту — поднимались по лестнице, делали уборку, ходили пешком.

Оказалось, что даже двухминутные всплески такой активности снижают риск инсульта и инфаркта почти вдвое.

Всего 24 минуты умеренной активности в день, даже если разбить их на короткие отрезки, существенно улучшают здоровье.

Если вы можете говорить, но не петь — это уже умеренная нагрузка. А если говорить трудно — вы перешли к интенсивной.

Даже простые действия, как поход за кофе или прогулка по офису, дают эффект — если таких движений набирается больше двух часов в день.

Итог: не нужно спортзалов. Достаточно больше двигаться в повседневной жизни.

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