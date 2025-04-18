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Пенсия по чеку: в России могут изменить подход к выплатам

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Правда ТВ

В Госдуме предлагают менять подход к пенсиям.

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", считает, что минимальная пенсия должна быть не ниже стоимости потребительской корзины.

Он объясняет: сейчас индексация не успевает за ростом цен. Пенсионеры беднеют, несмотря на формальное повышение выплат.

Миронов предлагает расширить саму корзину. В неё должны войти качественные продукты и непродовольственные товары. Это поможет установить реальный уровень прожиточного минимума.

Он также раскритиковал зависимость пенсий от доходов Социального фонда. По его словам, выплаты не должны зависеть от экономических колебаний.

Итог — пенсия должна обеспечивать достойную жизнь, а не выживание.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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