Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли — мероприятие отменили

0:52
Правда ТВ

Концерт Павла Воли в Пятигорске отменили.

Формально — по техническим причинам. Но, по данным Telegram-канала "112", за этим стоит предотвращённый теракт.

ФСБ задержала 24-летнего гражданина Таджикистана Исроилджона Курбонова. Он планировал поджечь здание ДК "София" во время концерта.

По данным следствия, мужчина готовил преступление по указанию кураторов с Украины — представителей запрещённой террористической организации.

В его квартире нашли зажигательные смеси, ножи, топор, банковские карты и смартфон. Он успел изучить объект, проводил съёмку зала за неделю до концерта.

ФСБ задержала подозреваемого 16 апреля. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.