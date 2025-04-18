ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли — мероприятие отменили

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Концерт Павла Воли в Пятигорске отменили.

Формально — по техническим причинам. Но, по данным Telegram-канала "112", за этим стоит предотвращённый теракт.

ФСБ задержала 24-летнего гражданина Таджикистана Исроилджона Курбонова. Он планировал поджечь здание ДК "София" во время концерта.

По данным следствия, мужчина готовил преступление по указанию кураторов с Украины — представителей запрещённой террористической организации.

В его квартире нашли зажигательные смеси, ножи, топор, банковские карты и смартфон. Он успел изучить объект, проводил съёмку зала за неделю до концерта.

ФСБ задержала подозреваемого 16 апреля. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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