Удар по зерну: ВСУ попытались сорвать экспорт через порт Оля

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт в Астраханской области.

По данным Telegram-канала Shot, удар пришёлся на порт Оля. Это важный узел экспорта — отсюда отгружают зерно, металл и оборудование.

Украинский беспилотник PD-2 запустили накануне. Дрон сбили у правого берега. Обломки упали в реку Бахтемир. Разрушений и пострадавших нет.

Порт Оля находится в дельте Волги, в Лиманском районе. Он играет ключевую роль в международных поставках.

По мнению источников, цель ВСУ — дестабилизировать логистику и экспортные потоки.

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