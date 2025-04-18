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Удар по зерну: ВСУ попытались сорвать экспорт через порт Оля

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Правда ТВ

ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт в Астраханской области.

По данным Telegram-канала Shot, удар пришёлся на порт Оля. Это важный узел экспорта — отсюда отгружают зерно, металл и оборудование.

Украинский беспилотник PD-2 запустили накануне. Дрон сбили у правого берега. Обломки упали в реку Бахтемир. Разрушений и пострадавших нет.

Порт Оля находится в дельте Волги, в Лиманском районе. Он играет ключевую роль в международных поставках.

По мнению источников, цель ВСУ — дестабилизировать логистику и экспортные потоки.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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