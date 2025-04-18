ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт в Астраханской области.
По данным Telegram-канала Shot, удар пришёлся на порт Оля. Это важный узел экспорта — отсюда отгружают зерно, металл и оборудование.
Украинский беспилотник PD-2 запустили накануне. Дрон сбили у правого берега. Обломки упали в реку Бахтемир. Разрушений и пострадавших нет.
Порт Оля находится в дельте Волги, в Лиманском районе. Он играет ключевую роль в международных поставках.
По мнению источников, цель ВСУ — дестабилизировать логистику и экспортные потоки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.