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Сельхоз-удар по Оттаве: реакция России на санкции вызвала интерес в Китае

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Правда ТВ

Китай восхищён тем, как Россия ответила Канаде на санкции.

Об этом пишет издание Sohu. В статье говорится, что Москва применила оригинальный метод — сельское хозяйство.

Пока Оттава расширяет экономическое давление, Россия вытесняет Канаду с мировых аграрных рынков.

Пекин тоже недоволен действиями Канады. Там ввели пошлины на китайские электромобили, сталь и алюминий. В ответ Китай повысил пошлины на канадское рапсовое масло — сразу до 100%.

Кроме того, Пекин увеличивает закупки у России, что усиливает позиции Москвы на аграрном рынке.

По мнению китайских аналитиков, РФ нанесла серьёзный экономический удар по Канаде.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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