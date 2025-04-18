Ученики выдохнут? В Госдуме задумались о моратории на ВПР

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме предложили приостановить ВПР в школах.

С такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов. Он направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Мораторий нужен, чтобы унифицировать подходы, пересмотреть правила оценивания и обсудить изменения с родителями и экспертами.

По новым правилам, школы могут учитывать ВПР в годовых оценках. Но делают это по-разному. Где-то такие оценки влияют на аттестацию, где-то — нет.

Это вызывает возмущение у родителей и школьников.

Кроме того, время на выполнение заданий по некоторым предметам сократили вдвое — с 90 до 45 минут, но объём остался прежним.

Чернышов считает, что мораторий вернёт доверие к ВПР. Ученики перестанут бояться, учителя — перегружаться, а государство получит более точные данные.

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