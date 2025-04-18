Венецианская штукатурка и просроченные квитанции — квартира Волочковой на продаже

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Анастасия Волочкова выставила на продажу свою шестикомнатную квартиру в центре Петербурга.

Роскошное жильё на Итальянской улице оценено в 165 миллионов рублей. Балерина владеет им с 2001 года.

Но сейчас на квартире числится долг по ЖКХ — почти 130 тысяч рублей. Суд обязал Волочкову его погасить.

Квартира с венецианской штукатуркой, камином, росписью на кухне, спортзалом, кабинетом и трёхметровыми потолками. Есть даже потенциальный покупатель.

Ранее Волочкова пыталась продать её 14 лет назад — за 200 миллионов. Тогда не получилось.

Проблемы с коммунальными платежами у неё не только в Питере. В Москве у Волочковой накопилось ещё почти 67 тысяч долга — за квартиру в Петровском переулке.

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