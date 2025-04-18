Минус 49% пьяных ДТП — как "сухой закон" меняет Вологду

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Вологодской области "сухой закон" работает.

За месяц число пьяных ДТП снизилось почти наполовину — на 49%.

ГИБДД отмечает, что в первом квартале 2025 года в таких авариях никто не погиб. По будням количество ДТП сократилось на 33%, а с пострадавшими — на 52%. Правда, по выходным статистика не изменилась — в это время алкоголь в продаже есть.

Зато народ занялся спортом. В самом крупном фитнес-клубе области посещаемость выросла на 79%. За три месяца — плюс 39 тысяч человек. В прошлом году было 22 тысячи.

Беговые марафоны тоже стали популярнее. Число участников выросло на 20%.

Но некоторые все-таки не хотят отказываться от старого образа жизни. Местные нашли лазейки. Через дырки в заборах нелегально продают пиво, водку и даже 95% спирт — по 70 рублей. Только за наличку.

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