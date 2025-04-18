Европа включается в мирный процесс — Рубио и Лавров договорились

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Франция приветствует "позитивный процесс" по Украине.

В Париже прошли переговоры США, Европы и Украины по возможному прекращению огня.

На встречах присутствовали президент Эммануэль Макрон, госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник США Стив Уиткофф, глава МИД Британии Дэвид Лэмми, украинские министры и представители Германии.

Рубио настаивал на мирном плане США. Он также позвонил Сергею Лаврову, чтобы обсудить итоги. По его словам, Трамп хочет мира, и "рамки соглашения уже есть".

Москва, в свою очередь, подтвердила готовность продолжить совместную работу. Лавров и Рубио договорились сохранить каналы связи до встречи в Лондоне на следующей неделе.

Владимир Зеленский также приветствовал переговоры, но резко высказался о словах посла Уиткоффа. Он обвинил его в распространении "российских нарративов".

По словам Уиткоффа, президент России Владимир Путин готов к "постоянному миру". Они уже трижды встречались с начала президентства Трампа.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал встречу в Париже. Он заявил, что "европейцы нацелены на продолжение войны".

В это время министр обороны Франции находился в Вашингтоне. Он обсуждал с США мир в Украине и повышение военных расходов Европы.

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