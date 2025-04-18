Путин обновил форму армии и спецслужб — что нового в военной одежде?

Военные и спецслужбы России получат новую форму.
Президент Владимир Путин подписал указ, который меняет правила ношения формы, действующие с 2010 года. Тогда их утвердил Дмитрий Медведев.
Теперь обновления коснутся армии, ФСБ, СВР, ФСО и Росгвардии.
Документ вводит новые элементы шитья и нашивок для офицеров, курсантов и даже высшего командования. У сотрудников ФСО появятся канты василькового цвета на погонах и фуражках.
Разведка и ФСБ получат зимнюю и летнюю полевую экипировку — камуфляжные куртки и утеплённые шапки.
Форма для женщин тоже будет уточнена. А у моряков обновят погоны и детали формы для корабельной службы.
Ранее Минобороны анонсировало и новые комплекты штурмового питания.
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