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Путин обновил форму армии и спецслужб — что нового в военной одежде?

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Правда ТВ

Военные и спецслужбы России получат новую форму.

Президент Владимир Путин подписал указ, который меняет правила ношения формы, действующие с 2010 года. Тогда их утвердил Дмитрий Медведев.

Теперь обновления коснутся армии, ФСБ, СВР, ФСО и Росгвардии.

Документ вводит новые элементы шитья и нашивок для офицеров, курсантов и даже высшего командования. У сотрудников ФСО появятся канты василькового цвета на погонах и фуражках.

Разведка и ФСБ получат зимнюю и летнюю полевую экипировку — камуфляжные куртки и утеплённые шапки.

Форма для женщин тоже будет уточнена. А у моряков обновят погоны и детали формы для корабельной службы.

Ранее Минобороны анонсировало и новые комплекты штурмового питания.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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