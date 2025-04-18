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ГОСТ на куличи? Общественники устали от "псевдопасхальной" выпечки

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Правда ТВ

Россияне боятся остаться без настоящего кулича.

В преддверии Пасхи на прилавках — десятки креативных версий. Встречаются и "дубайские", и "сырные" куличи. Но часто они больше похожи на кексы.

Общественники забили тревогу.

По данным "Базы", активист Владимир Зыков обратился в Росстандарт с просьбой ввести ГОСТ на куличи. Он просит чётко определить, что можно называть куличом, а что — нет.

Сейчас ГОСТа на кулич нет. А вот на кекс — есть. И, по мнению Зыкова, производители этим пользуются.

Кулич — это дорогое в производстве тесто, белая глазурь и цукаты. А кекс — дешевле. Получается, что покупатели думают, что покупают кулич, а получают кекс в пасхальной упаковке.

Общественники считают, что такой обман разрушает не только традицию, но и доверие.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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