ГОСТ на куличи? Общественники устали от "псевдопасхальной" выпечки

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россияне боятся остаться без настоящего кулича.

В преддверии Пасхи на прилавках — десятки креативных версий. Встречаются и "дубайские", и "сырные" куличи. Но часто они больше похожи на кексы.

Общественники забили тревогу.

По данным "Базы", активист Владимир Зыков обратился в Росстандарт с просьбой ввести ГОСТ на куличи. Он просит чётко определить, что можно называть куличом, а что — нет.

Сейчас ГОСТа на кулич нет. А вот на кекс — есть. И, по мнению Зыкова, производители этим пользуются.

Кулич — это дорогое в производстве тесто, белая глазурь и цукаты. А кекс — дешевле. Получается, что покупатели думают, что покупают кулич, а получают кекс в пасхальной упаковке.

Общественники считают, что такой обман разрушает не только традицию, но и доверие.

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