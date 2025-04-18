Зеленский рассказал, что ВСУ получают данные от США о запусках ракет

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США передают Украине данные о запусках российских ракет. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, американцы предупреждают о направлении пуска. Но не сообщают, куда именно ракеты летят.

Зеленский считает, что даже такая информация очень важна для украинской армии. Он признался, что был обеспокоен угрозой остановки разведпомощи со стороны США.

Президент напомнил, что к 2019 году Украина потеряла большую часть систем ПВО. Если в 1992 году их было 225, то осталось около 60. Остальные, по его словам, "куда-то делись".

Тем временем, Белый дом решил продолжить передачу Киеву разведданных.

А Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом заявил: чтобы был мир, нужно прекратить поставки оружия и разведки Украине.

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