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Зеленский рассказал, что ВСУ получают данные от США о запусках ракет

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Правда ТВ

США передают Украине данные о запусках российских ракет. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, американцы предупреждают о направлении пуска. Но не сообщают, куда именно ракеты летят.

Зеленский считает, что даже такая информация очень важна для украинской армии. Он признался, что был обеспокоен угрозой остановки разведпомощи со стороны США.

Президент напомнил, что к 2019 году Украина потеряла большую часть систем ПВО. Если в 1992 году их было 225, то осталось около 60. Остальные, по его словам, "куда-то делись".

Тем временем, Белый дом решил продолжить передачу Киеву разведданных.

А Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом заявил: чтобы был мир, нужно прекратить поставки оружия и разведки Украине.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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