Трамп поставил срок Москве — ответ по миру до конца недели

Америка ждёт от России ответа по перемирию на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва должна отреагировать уже на этой неделе. Он добавил: "Посмотрим, что будет".

По словам Трампа, перемирие возможно уже скоро. Он пообещал сообщить, когда появится прогресс.

На брифинге вместе с Трампом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она поддержала американского лидера. И выразила надежду на скорое завершение боевых действий.

Но в Госдепартаменте США с позицией Трампа не согласны. Представитель ведомства Тэмми Брюс сказала, что Москва вовсе не тянет с ответом.

Трамп также резко высказался о Владимире Зеленском. По его мнению, вступать в конфликт с Россией — неумно. И бывший комик не обладает нужными качествами лидера.

По мимо этого, нынешний президент США назвал виновным в конфликте бывшего президента Джо Байдена.

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