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Трамп поставил срок Москве — ответ по миру до конца недели

Правда ТВ

Америка ждёт от России ответа по перемирию на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва должна отреагировать уже на этой неделе. Он добавил: "Посмотрим, что будет".

По словам Трампа, перемирие возможно уже скоро. Он пообещал сообщить, когда появится прогресс.

На брифинге вместе с Трампом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она поддержала американского лидера. И выразила надежду на скорое завершение боевых действий.

Но в Госдепартаменте США с позицией Трампа не согласны. Представитель ведомства Тэмми Брюс сказала, что Москва вовсе не тянет с ответом.

Трамп также резко высказался о Владимире Зеленском. По его мнению, вступать в конфликт с Россией — неумно. И бывший комик не обладает нужными качествами лидера.

По мимо этого, нынешний президент США назвал виновным в конфликте бывшего президента Джо Байдена.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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