Россия вычеркнула талибов из списка террористов — что это значит

Россия убрала "Талибан" из списка террористов.
Верховный суд исключил афганское движение из черных списков 17 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.
Этот шаг стал возможен после изменений в законе "О противодействии терроризму". Теперь суд может снять запрет, если есть факты, что организация перестала поддерживать терроризм.
Генпрокуратура подала иск 31 марта. Её поддержали МИД и Минюст.
Москва давно ведёт с талибами дипломатические контакты. Их делегации бывали на форумах в Казани и Петербурге.
Россия оценила усилия талибов по борьбе с "Исламским государством" в Афганистане. После контропераций в 2023–2024 годах, лидеры террористов покинули страну.
Адвокат талибов в России заявил, что решение укрепит отношения между странами.
МИД считает, что талибы больше не враги. Но о полном признании пока речи не идёт.
Для самих талибов это важный шаг — они хотят выйти из международной изоляции.
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