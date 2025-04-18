Россия вычеркнула талибов из списка террористов — что это значит

Россия убрала "Талибан" из списка террористов.

Верховный суд исключил афганское движение из черных списков 17 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Этот шаг стал возможен после изменений в законе "О противодействии терроризму". Теперь суд может снять запрет, если есть факты, что организация перестала поддерживать терроризм.

Генпрокуратура подала иск 31 марта. Её поддержали МИД и Минюст.

Москва давно ведёт с талибами дипломатические контакты. Их делегации бывали на форумах в Казани и Петербурге.

Россия оценила усилия талибов по борьбе с "Исламским государством" в Афганистане. После контропераций в 2023–2024 годах, лидеры террористов покинули страну.

Адвокат талибов в России заявил, что решение укрепит отношения между странами.

МИД считает, что талибы больше не враги. Но о полном признании пока речи не идёт.

Для самих талибов это важный шаг — они хотят выйти из международной изоляции.

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