Что стоит за катарским визитом в Москву — инвестиции, Сирия и Газа

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Москва приняла важного гостя. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани приехал в Россию с официальным визитом. Вчера он встретился с Владимиром Путиным.

После переговоров прошла церемония обмена документами.

Путин заявил, что у России и Катара хорошие отношения, и они продолжают крепнуть. Катар, например, через фонд прямых инвестиций вложил в российскую экономику около миллиарда долларов. Катар — один из главных партнёров "Роснефти".

Эмир подтвердил: он высоко ценит отношения с Россией. И отметил, что страны могут сотрудничать в сфере здравоохранения.

Обсудили и международные темы. Путин подчеркнул, что Россия хочет сохранить Сирию как единое и независимое государство. Катар и Россия готовы помогать сирийцам, в том числе гуманитарно.

А вот с Газой всё сложнее. Инициативы Катара по перемирию пока не сработали. Люди продолжают гибнуть.

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