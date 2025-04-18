Меморандум есть, гарантий нет — что на самом деле подписала Украина

США и Украина подписали меморандум по природным ресурсам. Об этом рассказала украинский вице-премьер Юлия Свириденко.
Владимир Зеленский раньше уже упоминал этот документ. Он говорил, что это пока только подготовка к настоящему соглашению.
А Дональд Трамп заявил, что финальное соглашение подпишут в следующий четверг.
По данным The New York Times, Украина должна будет вернуть США миллиарды долларов. Эти деньги она получила в виде помощи за три года войны.
Часть доходов от продажи ресурсов и инфраструктура — вроде портов и труб — уйдут в американский инвестиционный фонд. США будут контролировать его.
Доходы из фонда снова пойдут на проекты в Украине. Но в каком соотношении — не ясно.
Эта схема будет действовать, пока Украина не вернёт все деньги с процентами. 4% годовых.
А вот гарантий безопасности, как ни странно, в тексте соглашения нет. Хотя Киев уверял, что они там будут.
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