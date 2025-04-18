Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Меморандум есть, гарантий нет — что на самом деле подписала Украина

1:06
Правда ТВ

США и Украина подписали меморандум по природным ресурсам. Об этом рассказала украинский вице-премьер Юлия Свириденко.

Владимир Зеленский раньше уже упоминал этот документ. Он говорил, что это пока только подготовка к настоящему соглашению.

А Дональд Трамп заявил, что финальное соглашение подпишут в следующий четверг.

По данным The New York Times, Украина должна будет вернуть США миллиарды долларов. Эти деньги она получила в виде помощи за три года войны.

Часть доходов от продажи ресурсов и инфраструктура — вроде портов и труб — уйдут в американский инвестиционный фонд. США будут контролировать его.

Доходы из фонда снова пойдут на проекты в Украине. Но в каком соотношении — не ясно.

Эта схема будет действовать, пока Украина не вернёт все деньги с процентами. 4% годовых.

А вот гарантий безопасности, как ни странно, в тексте соглашения нет. Хотя Киев уверял, что они там будут.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.