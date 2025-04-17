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Память о Жанне Фриске: отец артистки выступает против дипфейков в кино

Правда ТВ

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, заявил, что положительно относится к идее снять художественную ленту о жизни дочери.

При этом он категорически против использования технологий дипфейка для воссоздания ее образа.

"Если зрители хотят увидеть историю Жанны на экране — это дань памяти. Но пусть актёры играют, а не цифровые двойники. Раньше уже пробовали — получалось неестественно", — пояснил Фриске-старший в разговоре с "Абзацем".

Он также подтвердил, что за последние годы получал предложения от зарубежных авторов из США и Латвии написать книгу о карьере певицы. "Я не против, если это будет правдивая история", — добавил Владимир, отметив, что фанаты до сих пор тепло вспоминают Жанну.

Напомним, Жанна Фриске семь лет выступала в группе "Блестящие", стала лауреатом "Песни года", а в 2015 году скончалась после борьбы с раком мозга. Её отец не раз подчеркивал, что память о дочери должна сохраняться через творчество, а не технологические эксперименты.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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