Дилара Зинатуллина разрыдалась в эфире, вспоминая развод с Моргенштерном*

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогерша Дилара Зинатуллина, бывшая супруга рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ), в интервью Ляйсан Утяшевой призналась, что уже три года не общается с экс-мужем.

Эмоциональный разговор едва не сорвался, когда ведущая затронула тему переживаний после расставания.

"Сложнее всего было решиться на разрыв, а потом — научиться жить заново. Главной опорой стали родители, особенно мама. Они всегда на твоей стороне, что бы ни случилось", — поделилась Зинатуллина, назвав отношения с Моргенштерном своим первым и самым болезненным опытом.

На вопрос Утяшевой: "Вы с мамой не одну ночь проплакали, да?" — Дилара, не сдержав слёз, вышла из кадра. В записи слышны всхлипывания, после чего ведущая предложила обняться.

Зинатуллина подчеркнула, что за три года полностью изменилась как личность, а роман и брак с артистом остались в прошлом. По её словам, она стала иначе смотреть на жизнь, предпочитая искать поддержку у близких. Затем она отказалась комментировать текущую ситуацию с Моргенштерном.

Напомним, пара официально развелась в 2022 году после нескольких лет брака.

* - признан иностранным агентом на территории РФ.

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