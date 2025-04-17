Миротворческая миссия Ван Дамма: в Госдуме раскрыли скрытые мотивы

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Елена Драпеко резко отреагировала на заявление голливудского актёра Жан-Клода Ван Дамма о готовности посетить Россию в роли миротворца.

По мнению парламентария, подобных "перебежчиков" не стоит допускать в страну, независимо от их публичных заявлений.

"Не надо верить их словам и открывать двери. Такие фигуры действуют по указке продюсеров, меняя позицию в угоду конъюнктуре", — заявила Драпеко в комментарии для издания "Абзац".

Она подчеркнула, что Ван Дамм, ранее поддерживавший Украину, теперь "полюбил Россию" лишь из-за смены политического ветра. Она отметила, что россиянам он не интересен.

Поводом для критики стало видеообращение 64-летнего актёра к президенту Владимиру Путину 16 апреля. Ван Дамм выразил желание приехать в РФ для "миротворческой миссии", завершив речь воздушным поцелуем.

Драпеко связала инициативу звезды с давлением со стороны кинобизнеса. Она уверена, что продюсеры диктуют актёру отношение к специальной военной операции. Сегодня он — за Россию, но завтра может сменить вектор.

Парламентарий призвала не придавать значения подобным "спектаклям", отметив, что истинные мотивы зарубежных знаменитостей часто далеки от декларируемых.

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