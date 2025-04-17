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Диагноз: ложь. Как один врач превратил медицину в театр абсурда

Правда ТВ

Медицинский скандал, потрясший СССР, снова обсуждают в прессе. Речь о Василии Миловидове — главном урологе Минздрава РСФСР, чья карьера оказалась построена на лжи.

Он ставил ложные диагнозы и проводил ненужные операции, чтобы подтвердить "эффективность" своих методов. В 1962 году прямо на глазах коллег он удалил молодому пациенту 12-перстную кишку, приняв её за опухоль. Парень умер.

Позже вскрытие показало — никакого заболевания не было. Выяснилось и другое: Миловидов ранее сидел за подпольный аборт, подделывал научные работы и даже допустил грубые ошибки в диссертации.

Этот случай получил название "миловидовщина" и стал символом системных провалов в советской медицине.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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