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Земля не одна: Учёные услышали шепот жизни в 124 световых годах

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Правда ТВ

Учёные из Кембриджского университета заявили: возможно, мы нашли следы жизни за пределами Солнечной системы.

С помощью телескопа Джеймса Уэбба они изучили атмосферу экзопланеты K2-18b, находящейся в 124 световых годах от нас.

Там обнаружены молекулы диметилсульфида и диметилдисульфида. На Земле их вырабатывают только живые организмы — в основном микробы.

Экзопланета больше Земли почти в три раза и, по оценкам астрономов, покрыта океаном. Температура на ней близка к земной.

Профессор Никку Мадхусудхан считает: "океанический мир, кишащий жизнью" — это наиболее вероятный сценарий по доступным данным.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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