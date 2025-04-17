Земля не одна: Учёные услышали шепот жизни в 124 световых годах

Учёные из Кембриджского университета заявили: возможно, мы нашли следы жизни за пределами Солнечной системы.
С помощью телескопа Джеймса Уэбба они изучили атмосферу экзопланеты K2-18b, находящейся в 124 световых годах от нас.
Там обнаружены молекулы диметилсульфида и диметилдисульфида. На Земле их вырабатывают только живые организмы — в основном микробы.
Экзопланета больше Земли почти в три раза и, по оценкам астрономов, покрыта океаном. Температура на ней близка к земной.
Профессор Никку Мадхусудхан считает: "океанический мир, кишащий жизнью" — это наиболее вероятный сценарий по доступным данным.
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