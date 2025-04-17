Шаг до иноагента: выступление перед украинцами угрожает карьере Орбакайте

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин инициировал обращение в контролирующие органы с требованием проверить певицу Кристину Орбакайте на наличие иностранного финансирования.

Поводом стало её участие в мероприятии в Праге, организованном для украинской аудитории. Как пишет Telegram-канал Mash, на событии Орбакайте выступила вместе с Максимом Галкиным* и певцом Гариком Кричевским, который после начала СВО отказался от концертов для россиян.

Как отмечает Бородин в своём Telegram-канале, факт оплаты выступления артистки за рубежом может стать основанием для присвоения ей статуса иностранного агента.

"Галкин*, который давно сотрудничает с Украиной, привлёк Орбакайте к этому корпоративу. Они делили сцену с представителями украинской культуры, а значит, речь идёт о возможном получении средств из-за границы", — подчеркнул глава ФПБК.

В обращении подчеркивается, что певица оказалась в одном контексте с персонами, чья деятельность вызывает вопросы у российских властей. Если проверка подтвердит финансовые потоки от иностранных источников, Орбакайте может пополнить список лиц с маркировкой "иноагент".

* - Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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