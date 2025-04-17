Курс на экономию: как не спустить всё на отпуске из-за валюты

Россиянам стоит следить за курсом валют, чтобы не переплачивать в отпуске. Об этом рассказала эксперт OnlineTours Дарья Абакумова.
Она советует сравнивать предложения банков и выбирать крупные — там бывают выгодные условия. Лучше не менять валюту в аэропортах и отелях: комиссии высокие, курс невыгодный.
При оплате за границей используйте местную валюту. Платёж в рублях или долларах может привести к двойной конвертации.
Карты некоторых банков — Россельхозбанк, Газпромбанк и Union Pay — иногда работают даже под санкциями. На Кубе можно расплатиться картой «Мир», а в Турции — через SberPay или приложение Letim.
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