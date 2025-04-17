Минпромторг закрывает ворота: кто останется на рынке, а кто вылетит без шансов

Параллельный импорт в России ждут изменения. Минпромторг готовит новый приказ.

Теперь разрешать будут не группы товаров, а конкретные бренды. Информацию подтвердили в ведомстве — документ уже проходит регистрацию в Минюсте.

Изменения связаны с поддержкой российских производителей. Многие начали выпускать аналоги, но проигрывают в конкуренции с импортом.

Раньше из списка исключали бренды, у которых появились официальные поставки. Теперь список станет закрытым — только те, кто в нём есть, смогут попасть на рынок.

Документ опубликуют в конце апреля или начале мая. Эксперты подчёркивают: возвращения западных компаний ждать не стоит, пока действуют санкции.

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