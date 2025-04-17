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Взрыв под Люберцами: что произошло на заводе

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Правда ТВ

Взрыв прогремел в Люберцах на заводе "Вторалюминпродукт". Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как из промзоны поднимается дым. Постройки рядом похожи на гаражи. Звуков взрыва на видео нет.

Изначально сообщалось, что ЧП произошло на базе приёма металла "Вторчермет".

На место выехали экстренные службы. Пока нет данных о пострадавших и причинах взрыва.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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