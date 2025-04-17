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Не смог найти себя после хоккея: у мужа Кудрявцевой нашли крупные долги

1:27
Правда ТВ

У известного хоккеиста и супруга телеведущей Леры Кудрявцевой Игоря Макарова обнаружили крупную задолженность перед налоговыми органами.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сумма долга составляет около 2,1 миллиона рублей.

Макаров, которому исполнилось 37 лет, ранее занимался бизнесом, связанным с торговой деятельностью. Однако сейчас, завершив спортивную карьеру и оставшись без постоянного заработка, он оказался неспособен погасить накопившиеся долги.

Окружение спортсмена утверждает, что после окончания профессиональной деятельности он испытывал трудности с поиском нового занятия, что привело к развитию алкогольной зависимости.

Сам Макаров публично не высказывался по этому поводу, однако Лера Кудрявцева недавно подтвердила наличие проблем с алкоголем у своего мужа, рассказав о своей созависимости и желании обратиться за психологической помощью.

Однако телеведущая вышла на связь и сообщила, что никаких проблем с налоговой у хоккеиста нет, так как ИП давно закрыто. Она назвала появившуюся информацию непроверенной.

Стоит отметить, что отношения между Игорем Макаровым и Лерой Кудрявцевой начались в 2012 году, несмотря на разницу в возрасте — 16 лет. Вместе у них подрастает дочь Мария, которой сейчас шесть лет.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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