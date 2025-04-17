Скандальный дуэт в Праге: Галкин* и Орбакайте выступили на закрытом банкете украинских бизнесменов

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) и певица Кристина Орбакайте стали участниками частного корпоратива в Праге, организованного украинскими предпринимателями.

По данным Telegram-канала Mash, мероприятие прошло в конце марта в элитном заведении столицы Чехии и было приурочено к дню рождения ребёнка одного из бизнесменов. Артисты выступили перед гостями, среди которых преобладали выходцы из Украины, и, как утверждают источники, были встречены аплодисментами.

Галкин, по информации, активно использует украинскую тематику в своих зарубежных выступлениях: учит язык, называет себя одесситом и адаптирует материал под местную аудиторию для повышения гонораров.

Орбакайте, в свою очередь, продолжает сталкиваться с проблемами в карьере. Попытка вернуться на российскую сцену после отъезда обернулась волной критики, что вынудило певицу вновь сократить присутствие в РФ. Её доходы, по некоторым данным, за год упали вдвое — с 3,4 млн рублей до 1,7 млн.

Ранее сообщалось, что концерты Орбакайте в США и Европе проходят при низкой заполняемости залов, а проекты в России заморожены из-за негативной реакции части аудитории.

* — включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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