От имени, но не от Bosch: заводы работают — бренд ушёл

Компания Bosch не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом заявили в самой компании, передаёт "Коммерсант".

"Мы не ведём бизнес в России и не планируем это менять", — сообщили в Bosch.

В марте 2022 года производитель приостановил работу в стране из-за санкций и проблем с поставками. Позже управление заводом перешло к АО "Газпром бытовые системы".

При этом юрлицо Bosch в России сохранилось. Компания остаётся владельцем ООО "БСХ Бытовые приборы" с уставным капиталом 3,2 млрд рублей.