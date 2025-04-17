От имени, но не от Bosch: заводы работают — бренд ушёл

Компания Bosch не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом заявили в самой компании, передаёт "Коммерсант".
"Мы не ведём бизнес в России и не планируем это менять", — сообщили в Bosch.
В марте 2022 года производитель приостановил работу в стране из-за санкций и проблем с поставками. Позже управление заводом перешло к АО "Газпром бытовые системы".
При этом юрлицо Bosch в России сохранилось. Компания остаётся владельцем ООО "БСХ Бытовые приборы" с уставным капиталом 3,2 млрд рублей.
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