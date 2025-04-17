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Гарвард под налогом: Трамп идёт в бой с Лигой плюща

Правда ТВ

Дональд Трамп снова вступает в конфликт с американской элитой. Его администрация хочет лишить Гарвард университета налоговых льгот.

Об этом сообщает Washington Post. Источники издания говорят, что шаг связан с резкой критикой так называемой "воук"-идеологии, которую, по мнению Белого дома, продвигают крупные вузы и некоммерческие организации.

Гарвард — один из самых влиятельных университетов США, входящий в Лигу плюща. До сих пор он освобождён от уплаты многих налогов, как и другие НКО.

Ранее Трамп заявил, что планирует масштабное снижение налогов для бизнеса и граждан. Чтобы компенсировать это, власти ищут источники дохода.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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