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Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность

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Правда ТВ

Певец Алексей Чумаков продолжает эпатировать публику провокационными высказываниями. На церемонии премии "Прорыв года 2025" журнала Moda Topical артист заявил, что не верит в платоническую дружбу между мужчиной и женщиной.

Он отметил, что дружба невозможна, если до неё ничего не было, а вот после уже да.

"Как говорил дедушка Фрейд, всё в итоге упирается в сексуальность", — указал Чумаков.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего скандала, помимо этого певец назвал себя "абьюзером и монстром", а супругу Юлию Ковальчук — "жертвой" их отношений.

Ковальчук, присутствовавшая на мероприятии, поспешила смягчить эффект от реплик мужа и пояснила, что у неё есть близкие друзья среди его приятелей, и это никак не мешает их браку. Однако её попытки перевести тему не остановили волну обсуждений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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