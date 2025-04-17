Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Алексей Чумаков продолжает эпатировать публику провокационными высказываниями. На церемонии премии "Прорыв года 2025" журнала Moda Topical артист заявил, что не верит в платоническую дружбу между мужчиной и женщиной.

Он отметил, что дружба невозможна, если до неё ничего не было, а вот после уже да.

"Как говорил дедушка Фрейд, всё в итоге упирается в сексуальность", — указал Чумаков.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего скандала, помимо этого певец назвал себя "абьюзером и монстром", а супругу Юлию Ковальчук — "жертвой" их отношений.

Ковальчук, присутствовавшая на мероприятии, поспешила смягчить эффект от реплик мужа и пояснила, что у неё есть близкие друзья среди его приятелей, и это никак не мешает их браку. Однако её попытки перевести тему не остановили волну обсуждений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.