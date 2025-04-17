Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность

Певец Алексей Чумаков продолжает эпатировать публику провокационными высказываниями. На церемонии премии "Прорыв года 2025" журнала Moda Topical артист заявил, что не верит в платоническую дружбу между мужчиной и женщиной.
Он отметил, что дружба невозможна, если до неё ничего не было, а вот после уже да.
"Как говорил дедушка Фрейд, всё в итоге упирается в сексуальность", — указал Чумаков.
Эти слова прозвучали на фоне недавнего скандала, помимо этого певец назвал себя "абьюзером и монстром", а супругу Юлию Ковальчук — "жертвой" их отношений.
Ковальчук, присутствовавшая на мероприятии, поспешила смягчить эффект от реплик мужа и пояснила, что у неё есть близкие друзья среди его приятелей, и это никак не мешает их браку. Однако её попытки перевести тему не остановили волну обсуждений.
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