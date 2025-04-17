Как банан спасает сердце: учёные нашли простой способ снизить давление

Бананы и брокколи — не просто еда, а способ борьбы с гипертонией. Об этом рассказала профессор Университета Уотерлу в Канаде Анита Лейто.

Она провела расчёты и выяснила: контролировать давление лучше всего помогает сочетание двух факторов — меньше соли и больше калия в рационе.

Калий помогает организму справляться с натрием, который содержится в соли. Хорошие источники — бананы, брокколи и другие овощи.

Исследовательница Мелисса Штадт добавила: возможно, всё дело в эволюции. Люди всегда ели много растительной пищи, и организм привык к такому режиму.

Ранее врач-кардиолог Эдо Пас уточнил, что гипертоникам можно пить по одной чашке кофе в день — это не только не вредно, но и может быть полезно.

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