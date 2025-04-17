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Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников

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Правда ТВ

Минтруд хочет изменить Трудовой кодекс. Ведомство предлагает добавить в него новые признаки трудовых отношений.

Цель — исключить путаницу с гражданско-правовыми договорами. Сейчас многие компании оформляют сотрудников неофициально, чтобы платить меньше налогов.

Теперь таких схем станет меньше. В список признаков войдут подчинённость работника, стабильность занятости, предоставление отпусков, выходных, инструментов и выплат.

Роструд получит право обращаться в суд, даже если сам работник не жалуется. Это упростит борьбу с серой занятостью.

В прошлом году выявили более 800 тысяч случаев таких нарушений. Минтруд рассчитывает, что изменения повысят поступления в бюджет и защитят права работников.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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