От Триумфа к конфликту: как День Победы стал геополитическим фронтом

Европарламент готовит резолюцию к 8 мая, посвящённую окончанию Второй мировой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Документ может включать осуждение репрессий и пакта Молотова — Риббентропа. Возможно даже — пересмотр роли СССР в победе.

Но не все евродепутаты согласны с таким подходом. Некоторые уверены, что история — не повод для политических игр.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже пригрозила санкциями тем политикам, кто поедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Особенно под давлением оказался президент Сербии Александр Вучич. Брюссель дал понять: визит в Москву может стать препятствием для вступления в ЕС.

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