Экономика на развилке: впереди мягкая посадка или турбулентность

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экономика России тормозит, но не падает — к таким выводам пришли в агентстве "Эксперт РА". Весной 2025 года страна оказалась в "точке перегиба". Замедление роста ВВП считается управляемым.

По базовому сценарию, годовая инфляция упадёт до 6,5-7%, а ключевая ставка останется на уровне 21% до конца года. ВВП вырастет на 1,5%.

Аналитики отмечают: несмотря на сдерживание экономики, бюджет остаётся устойчивым. Расходы поддерживают активность.

Рубль может ослабнуть к осени — сейчас курс колеблется у отметки 82-85 рублей за доллар. Курс неустойчив из-за санкций, налогов и временных факторов.

Главная проблема — стройка. Высокие ставки и сокращение ипотеки уже ударили по запуску новых проектов. Строительство стало тормозом для экономики.

Если начнутся внешние шоки или усилится инфляция, Банк России может сохранить высокую ставку до конца года.

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