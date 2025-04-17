Лекарство без аналогов: в России создан прорывной препарат против рака

В России разработали уникальный препарат от рака. Его уже применяют на добровольцах. Об этом говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

Препарат называется "Афотид". Он помогает лечить онкологию на любой стадии и не имеет аналогов в мире.

Разработка началась по контракту между Минпромторгом и компанией "Лина М" ещё в 2014 году. Министерство подало в суд, обвиняя компанию в просрочке работ и требуя вернуть деньги.

Но суд выяснил, что клинические испытания откладывались по объективным причинам: из-за пандемии, санкций и отсутствия нужного оборудования. Суд признал, что препарат создан и важен для общества.

Теперь его клинические испытания разрешены в семи центрах. А "Лина М" вернёт только часть суммы — 14 миллионов рублей.

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