Мощнейший удар по Изюму: ракеты и "Герани" обрушились на город

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Изюм в Харьковской области подвергся самому мощному удару с начала спецоперации. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын, ссылаясь на украинские источники.

Город атаковали как минимум 10 дронов «Герань» и столько же баллистических ракет, предположительно «Искандер».

Пока неясно, насколько серьёзны разрушения. Но удар был масштабным.

Тем временем в Херсоне под артобстрел попал глава местной администрации Александр Прокудин.

А 13 апреля в Сумах зафиксировали серию мощных взрывов. Минобороны России заявило, что «Искандерами» поразили место, где шло совещание командования ВСУ. Потери — более 60 военных.

Также сообщается, что в аэропорту Днепра российские силы уничтожили пять украинских самолётов.

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