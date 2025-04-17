Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мощнейший удар по Изюму: ракеты и "Герани" обрушились на город

0:56
Правда ТВ

 Изюм в Харьковской области подвергся самому мощному удару с начала спецоперации. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын, ссылаясь на украинские источники.

Город атаковали как минимум 10 дронов «Герань» и столько же баллистических ракет, предположительно «Искандер».

Пока неясно, насколько серьёзны разрушения. Но удар был масштабным.

Тем временем в Херсоне под артобстрел попал глава местной администрации Александр Прокудин.

А 13 апреля в Сумах зафиксировали серию мощных взрывов. Минобороны России заявило, что «Искандерами» поразили место, где шло совещание командования ВСУ. Потери — более 60 военных.

Также сообщается, что в аэропорту Днепра российские силы уничтожили пять украинских самолётов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.