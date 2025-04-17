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200 не выбрались: чем обернулась осада монастыря под Курском

Правда ТВ

Крупные потери ВСУ под Курском. По данным Telegram-канала Shot, в боях за Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь российская армия ликвидировала около 200 украинских солдат.

Монастырь уже освобождён морскими пехотинцами 40-й бригады. Ранее сообщалось, что на его территории заблокированы до 300 бойцов ВСУ, включая иностранных наемников.

Источник ТАСС отметил, что украинские военные отказались идти на переговоры и сдаваться.

Бои шли с утра 15 апреля. Сейчас территория полностью под контролем российских войск.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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