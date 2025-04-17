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Рейд с паром и дубинкой: как плановая проверка обернулась международным скандалом

1:02
Правда ТВ

Скандальный рейд в бане "Бодрость" на севере Москвы. 10 апреля силовики — полиция, ФСБ и Росгвардия — пришли с проверкой. Задержали 59 человек. У 25 нашли нарушения миграционного законодательства.

Среди задержанных много граждан Киргизии. В Бишкеке даже направили России ноту с требованием объяснений. Там сочли действия силовиков чрезмерными. Российский МИД ответил: операция плановая, а задержанные якобы оказали сопротивление. Поэтому и применили силу.

Часть задержанных подозреваются в связях с радикальными группировками. Но большинство уже отпустили. По данным МВД, жалоб от самих задержанных не поступало.

Проверка началась после жалоб от местных жителей. Люди жаловались, что в банный комплекс не пускали русских. МИД подчёркивает — рейд не был направлен против конкретной нации.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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