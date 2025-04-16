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Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру

Правда ТВ

Певица Анна Седокова впервые раскрыла детали своего появления на церемонии премии "VOICE: Главные лица", прошедшей в московском Доме музыки. Несмотря на участие в красочной красной дорожке, артистка призналась, что долго колебалась перед принятием приглашения.

Причиной стали переживания, связанные с недавней гибелью бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. По её словам, ей тяжело выходить в свет и общаться с людьми, но она не могла подвести своего товарища, организатора мероприятия, который поддержал её в трудную минуту.

В рамках вечера певица не только блистала в образе от кутюр, но и представила номинацию "Кино: актёр", вручив награду Марку Эйдельштейну. Артистка отметила харизму победителя, сравнив его с голливудской звездой Тимоти Шаламе.

"Он излучает обаяние и интеллигентность — редкое сочетание в современном кино", — поделилась Седокова, добавив, что общение с Эйдельштейном стало для неё приятным сюрпризом вечера.

По словам певицы, участие в мероприятии помогло ей сделать первые шаги к возвращению в публичное пространство. Несмотря на эмоциональную нагрузку, Седокова выразила благодарность друзьям и коллегам, которые продолжают оказывать поддержку.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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