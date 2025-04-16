Словно злой рок: Самбурская показала последствия ДТП с известным певцом на мопеде

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Настасья Самбурская продемонстрировала последствия ДТП с участием певца Стаса Костюшкина, опубликовав в личном блоге видео со ссадиной на левой руке.

В ролике, снятом перед зеркалом, артистка объяснила, что травму ей нанёс водитель мопеда, нарушивший правила на пешеходном переходе.

"Меня сбил мопедист — будь он неладен! Съёмки каждый день, а теперь приходится скрывать эту "красоту", — прокомментировала Самбурская.

По данным издания StarHit, инцидент произошёл в центре Москвы: внедорожник, остановившийся перед переходом, закрыл обзор, после чего из-за него резко вылетел мопед, задев актрису.

Свидетели утверждают, что от удара Самбурскую отбросило на капот автомобиля, однако она отказалась от госпитализации и покинула место происшествия самостоятельно.

Позже журналисты опубликовали кадры, на которых водитель мопеда, идентифицированный как Стас Костюшкин, извиняется перед актрисой и пытается помочь. На записи видно, что певец, защищённый шлемом, не получил серьёзных повреждений.

Самбурская пока не прокомментировала личность виновника, сосредоточившись на последствиях травмы для рабочего графика.

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