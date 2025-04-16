Вернулись к прошлому: в ФРГ хотят восстановить знаки для военной техники

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Германия может вернуть дорожные знаки времён холодной войны — те, что указывали грузоподъемность мостов для танков и другой тяжёлой военной техники. С таким предложением выступил глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург.

Он заявил, что бундесвер сегодня не может точно сказать, какие мосты выдержат танки. Многие из них либо в аварийном состоянии, либо вообще закрыты. Без соответствующих знаков это создаёт риски для военной логистики.

Подобные знаки раньше были распространены по всей Западной Германии, но после окончания холодной войны их начали массово снимать.

Заявление Зенсбурга прозвучало вскоре после слов министра обороны Бориса Писториуса. Он призвал Германию готовиться к возможному конфликту с Россией и заявил, что такая перспектива больше не исключается.

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