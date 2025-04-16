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Обиды президента: Трамп раздражён европейскими объятиями Киева

1:08
Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп был недоволен результатами встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, переговоры прошли напряжённо и закончились фактически скандалом. Трамп пришёл к выводу, что Зеленский не готов к диалогу о мире.

Ситуацию усугубило мартовское интервью украинского лидера, в котором он заявил, что до мира с Россией ещё очень далеко. Это вызвало раздражение у американского президента.

Кроме того, Трампу не понравилась реакция Европы. Он был возмущён тем, как тепло европейские лидеры приняли Зеленского после его визита в Вашингтон.

Politico пишет: именно после этой цепочки событий Трамп принял решение о прекращении военной помощи Украине. Отношения между двумя президентами по-прежнему остаются напряжёнными.

Журналист Чей Боуз ранее также обращал внимание на неприязнь Трампа к Зеленскому. Он публиковал видео, где Трамп говорил, что Зеленский "всегда ищет способ получить ракеты".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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