Обиды президента: Трамп раздражён европейскими объятиями Киева

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп был недоволен результатами встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, переговоры прошли напряжённо и закончились фактически скандалом. Трамп пришёл к выводу, что Зеленский не готов к диалогу о мире.

Ситуацию усугубило мартовское интервью украинского лидера, в котором он заявил, что до мира с Россией ещё очень далеко. Это вызвало раздражение у американского президента.

Кроме того, Трампу не понравилась реакция Европы. Он был возмущён тем, как тепло европейские лидеры приняли Зеленского после его визита в Вашингтон.

Politico пишет: именно после этой цепочки событий Трамп принял решение о прекращении военной помощи Украине. Отношения между двумя президентами по-прежнему остаются напряжёнными.

Журналист Чей Боуз ранее также обращал внимание на неприязнь Трампа к Зеленскому. Он публиковал видео, где Трамп говорил, что Зеленский "всегда ищет способ получить ракеты".

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