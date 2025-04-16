Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт

1:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фестиваль "Рандеву" в Юрмале, который в 2025 году вновь организует Лайма Вайкуле, столкнулся с рекордно низким спросом на билеты. По данным на текущий момент, продано менее половины мест, несмотря на участие артистов, включённых Минюстом РФ в реестр иноагентов, и украинских музыкантов.

Трёхдневное мероприятие, традиционно позиционируемое как "антивоенное", предлагает зрителям билеты по цене от 50 евро до 375 евро за один день, однако, как отмечают эксперты, состав фестиваля вызывает вопросы.

В афише заявлены Максим Покровский*, Семён Слепаков*, Андрей Макаревич*, группа "Би-2", Николай Трубач и Макс Барских, чьё творчество, по словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, "зациклено на политических обидах".

"Это не искусство, а манифест. Публике навязывают артистов, чьи работы пропитаны агрессией, а не талантом", — заявил он "Абзацу", добавив, что фестиваль рискует окончательно потерять аудиторию.

Провал 2024 года, когда Вайкуле пришлось раздавать билеты бесплатно ради видимости аншлага, усугубил кризис. Тогда "гвоздём программы" стало появление Аллы Пугачёвой: 75-летняя певица, с трудом передвигавшаяся по сцене в ультракоротких шортах, вызвала волну обсуждений.

Анонсированные участники, включая малоизвестных латышских исполнителей, по мнению критиков, не способны привлечь массового зрителя.

"Рандеву" постепенно превращается в узкополитическое шоу для ограниченного круга сторонников", — резюмировал Полупанов.

* — включены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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