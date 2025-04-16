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Мод на вирус: как мошенники маскируют угрозу под Minecraft и Roblox

1:03
Правда ТВ

Мошенники придумали новую схему — они атакуют Android-устройства через Telegram. Об этом сообщает компания F6, занимающаяся борьбой с киберпреступностью.

Злоумышленники создают каналы, посвящённые популярным у детей играм — Minecraft, Roblox и другим. Там они предлагают скачать моды и приложения. По ссылке пользователь попадает в бота, подписывается на каналы, а затем скачивает вредоносный файл.

Программа маскируется под безобидное приложение, но на деле — крадёт логины, пароли, банковские данные и даже может удалённо управлять смартфоном.

Специалисты советуют: скачивайте игры и модификации только с официальных сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам, не участвуйте в сомнительных розыгрышах. Включите двухфакторную авторизацию и поставьте пароль на аккаунты в мессенджерах.

Цель мошенников — не только взломать устройство, но и угнать ваш аккаунт. Будьте внимательны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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