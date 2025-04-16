Кофе под давлением: сколько чашек безопасны для сердца

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кофе — не всегда враг для сердца. Об этом напомнил кардиолог Эдо Пас в интервью испанскому изданию 20minutos.

Он отметил: учёные уже давно доказали, что кофе повышает артериальное давление. Но если пить не больше одной чашки в день — можно получить и пользу.

"Умеренное потребление кофе может снизить риск высокого давления, холестерина и других факторов, вредных для сердца", — объяснил Пас.

Кардиолог Сэм Сетарех также подчеркнул: кофе в небольших количествах помогает сосудам и снижает риск сердечной недостаточности. Всё благодаря антиоксидантам.

Но врачи предупреждают — при переизбытке кофеина может участиться пульс, особенно у чувствительных людей.

А биолог Владимир Бессонов напомнил, что кофе можно заменить другими бодрящими напитками. Например, зелёным чаем — в нём тоже много кофеина, но важно соблюдать меру.

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