Подписчики умоляли Галкина*: юморист выложил свежие фото с Пугачёвой и детьми

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал новые семейные фото с певицей Аллой Пугачёвой и их детьми, выполнив просьбу подписчиков.

На снимках, размещённых в личном блоге артиста, запечатлены моменты празднования 76-летия Примадонны, которое она отметила 15 апреля.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков", — подписал юморист публикацию.

Пара официально зарегистрировала брак в декабре 2011 года, а спустя шесть лет обвенчалась в подмосковном Михайло-Архангельском соборе. У супругов двое 11-летних детей — Елизаветы и Гарри, рождённых при помощи суррогатной матери.

Как ранее признавался Галкин, даже близкие, включая старшую дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте, узнали о пополнении незадолго до появления детей на свет.

* - включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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