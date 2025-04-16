Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Подписчики умоляли Галкина*: юморист выложил свежие фото с Пугачёвой и детьми

Правда ТВ

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал новые семейные фото с певицей Аллой Пугачёвой и их детьми, выполнив просьбу подписчиков.

На снимках, размещённых в личном блоге артиста, запечатлены моменты празднования 76-летия Примадонны, которое она отметила 15 апреля.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков", — подписал юморист публикацию.

Пара официально зарегистрировала брак в декабре 2011 года, а спустя шесть лет обвенчалась в подмосковном Михайло-Архангельском соборе. У супругов двое 11-летних детей — Елизаветы и Гарри, рождённых при помощи суррогатной матери.

Как ранее признавался Галкин, даже близкие, включая старшую дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте, узнали о пополнении незадолго до появления детей на свет.

* - включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.