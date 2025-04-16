Уран притормозил: день на планете стал длиннее впервые за десятилетия

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сутки на Уране стали длиннее — на целых 28 секунд. Об этом заявили французские астрономы после анализа данных, собранных телескопом "Хаббл" за последние 11 лет.

Сейчас полный оборот планеты вокруг своей оси занимает 17 часов 14 минут и 52 секунды. Это ощутимо больше, чем в 1986 году, когда "Вояджер-2" впервые зафиксировал скорость вращения Урана.

Учёные наблюдали за северным сиянием планеты, чтобы точно определить положение её магнитных полюсов. Именно оно указывает на скорость вращения.

Исследователь Лоран Лами из Парижской обсерватории отметил: "Без длительных и точных наблюдений Хаббла мы бы не уловили столь тонкий, но стабильный сдвиг".

Пока причины замедления неизвестны. Но, как говорят астрономы, планеты — это не статичные шары, а живые системы. И Уран снова это доказал.

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