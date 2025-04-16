Остановка, которая ударила по всей стране: Финляндия осталась без третьей энергии

На атомной станции "Олкилуото" в Финляндии остановлен второй энергоблок. Причина — резкий скачок влажности в генераторе турбинной установки. Об этом сообщила компания-оператор Teollisuuden Voima.
Пока неизвестно, как долго продлится ремонт. Но в TVO подчеркнули: угрозы ядерной безопасности нет, все системы сработали штатно. Радиационный фон в норме.
Энергоблок OL2 — один из трёх действующих на станции. Вся АЭС обеспечивает до 30% потребностей Финляндии. Поэтому его остановка — серьёзный вызов для энергосистемы страны.
Станция "Олкилуото" находится на западе страны, на берегу Балтийского моря. Первый реактор запустили в 1978 году, второй — в 1980-м. Третий блок, OL3, стал самым мощным и современным, он заработал в 2022 году после долгого строительства.
Финны воспринимают даже технические сбои на АЭС очень остро. Впрочем, энергетики успокаивают: это не авария, а штатная реакция на неисправность.
Сроки возвращения OL2 в работу станут известны после завершения диагностики и устранения поломки.
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