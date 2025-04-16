Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Остановка, которая ударила по всей стране: Финляндия осталась без третьей энергии

1:21
Правда ТВ

На атомной станции "Олкилуото" в Финляндии остановлен второй энергоблок. Причина — резкий скачок влажности в генераторе турбинной установки. Об этом сообщила компания-оператор Teollisuuden Voima.

Пока неизвестно, как долго продлится ремонт. Но в TVO подчеркнули: угрозы ядерной безопасности нет, все системы сработали штатно. Радиационный фон в норме.

Энергоблок OL2 — один из трёх действующих на станции. Вся АЭС обеспечивает до 30% потребностей Финляндии. Поэтому его остановка — серьёзный вызов для энергосистемы страны.

Станция "Олкилуото" находится на западе страны, на берегу Балтийского моря. Первый реактор запустили в 1978 году, второй — в 1980-м. Третий блок, OL3, стал самым мощным и современным, он заработал в 2022 году после долгого строительства.

Финны воспринимают даже технические сбои на АЭС очень остро. Впрочем, энергетики успокаивают: это не авария, а штатная реакция на неисправность.

Сроки возвращения OL2 в работу станут известны после завершения диагностики и устранения поломки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.