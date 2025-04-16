Ани Лорак сделала это тайно: певица обновила украинский паспорт

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Ани Лорак провела обновление украинского паспорта, несмотря на недавнее получение российского гражданства и активные выступления в РФ.

Как выяснил Telegram-канал Mash, из-за отсутствия украинских дипломатических представительств на территории России артистке пришлось отправиться за границу — предположительно, в Грузию или Армению — где процедура замены документа была выполнена без лишнего внимания.

Обновлённые данные Лорак направила в ФНС, что позволяет ей легально проводить концерты в стране. Примечательно, что в новом паспорте певицы отсутствует отчество "Мирославовна" — теперь эта информация исключена из украинских документов по действующим нормам.

Ранее сообщалось, что Лорак начала готовиться к оформлению российского гражданства ещё осенью 2022 года, после введения персональных санкций со стороны Украины. Поводом для ограничений стали её выступления в РФ.

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